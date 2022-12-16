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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, şehirde patlamalar olduğunu duyurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin değişik bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Ekip   | 16.12.2022
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, şehirde patlamalar olduğunu duyurdu

Kiev

Kliçko, sosyal medya hesabından, şehirdeki patlamalara ilişkin bilgi verdi.

Vatandaşların sığınaklardan çıkmaması uyarısında bulunan Kliçko, şehrin Desyanskiy, Dniprovskiy ve Goloseyevskiy bölgelerinde patlamalar olduğunu belirtti.

Kliçko, "Başkent'e (Rus ordusu tarafından) saldırılar devam ediyor." ifadesini kullandı.

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