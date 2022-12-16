Kiev Belediye Başkanı Kliçko, şehirde patlamalar olduğunu duyurdu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin değişik bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Kiev
Kliçko, sosyal medya hesabından, şehirdeki patlamalara ilişkin bilgi verdi.
Vatandaşların sığınaklardan çıkmaması uyarısında bulunan Kliçko, şehrin Desyanskiy, Dniprovskiy ve Goloseyevskiy bölgelerinde patlamalar olduğunu belirtti.
Kliçko, "Başkent'e (Rus ordusu tarafından) saldırılar devam ediyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.