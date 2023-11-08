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Dünya

Zelenskiy: Bugün Ukrayna ve tüm Avrupa tarihinde doğru bir adım atıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesiyle ilgili, "Bugün Ukrayna ve tüm Avrupa tarihinde doğru bir adım atıldı" dedi.

Aliia Raimbekova  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Zelenskiy: Bugün Ukrayna ve tüm Avrupa tarihinde doğru bir adım atıldı

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, AB Komisyonu'nun Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesini değerlendirdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bugün Ukrayna ve tüm Avrupa tarihinde doğru bir adım atıldı. Avrupa Komisyonu, Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etti. Ülkemiz AB'de yer almalı. Ukraynalılar, hem Avrupa değerlerini savundukları için, hem de büyük çaplı savaş sırasında bile sözümüzü tuttuğumuz ve devlet kurumlarımızı geliştirdiğimiz için bunu hak ediyor. Gerekli tüm kararları alıyoruz. Destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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