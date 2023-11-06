Dolar
28.44
Euro
30.54
Altın
1,986.57
ETH/USDT
1,895.40
BTC/USDT
34,973.00
BIST 100
7,861.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Şu anda oluşmakta olan şey, dinlerin veya medeniyetlerin savaşıdır

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail-Filistin çatışmasının medeniyetlerin savaşına dönüşmekte olduğunu, bunu önlemek için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Şu anda oluşmakta olan şey, dinlerin veya medeniyetlerin savaşıdır Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Borrell, AB büyükelçilerinin yıllık konferansının açılış konuşmasında, Orta Doğu'daki durum, Rusya ve Çin başta olmak üzere Avrupa'nın önündeki dış politika meselelerini değerlendirdi.

İsrail-Filistin meselesinin, sahada her geçen yıl giderek kötüleşmesine rağmen Batılı ülkeler dahil herkesin bunu görmezden geldiğini belirten Borrell, Arap ülkeleriyle İsrail arasında son yıllarda yapılan anlaşmaların bölgeye barış ve istikrar getireceğine inanıldığını ancak bunun gerçekleşmediğini vurguladı.

Borrell, şöyle devam etti:

"(Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Jake Sullivan gibi biri bile 7 Ekim'den önce bölgenin on yıllardır hiç bu kadar sakin olmadığını söyledi. Bu tür bir körlüğü nasıl izah edebiliriz? Bu çelişkileri nasıl yorumlayabiliriz? İsrail-Filistin çatışması, artık bir İsrail-Arap çatışması değildir ve bu bir dönüm noktasıdır. Şu anda oluşmakta olan şey, dinlerin veya medeniyetlerin savaşıdır. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini dinliyordum. Kendisi Batı'ya seslenirken, 'Bir kez daha hilal ve haçlı savaşını mı istiyorsunuz?' diyordu. Bunlar çok güçlü ifadeler. Bu çatışmayı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

İsrail'in kendisini savunma hakkını tekrarlayan Borrell, bunun uluslararası hukuk içinde yapılması, sivillerin korunması gerektiğini yineledi.

Borrell, "İnsani maliyet görmezden gelinirse durum eninde sonunda tersine tepebilir." dedi.

Avrupa'nın sorumlulukları

Avrupa'nın bu çatışmayla ilgili 3 sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Borrell, bunlardan ilkinin "sağlam ama dengeli" bir tutum takınmak ve çatışmanın Avrupa'yı etkilemesini önlemek olduğunu söyledi.

Borrell, sadece Fransa'da 7 Ekim'den sonra 1000 Yahudi karşıtı eylem tespit edildiğini aktararak, "Yahudi karşıtı ve İslam karşıtı eğilimler kabul edilemez. Bununla mücadele edilmelidir." ifadesini kullandı.

İkinci olarak çatışmalara insani ara verilmesi için çalışmaları gerektiğini vurgulayan Borrell, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemine işaret etti.

Üçüncü olarak soruna kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Borrell, bunun şu an için mümkün görünmediğini kaydetti.

Borrell, "İsrail, Filistin yönetimi, Arap ülkeleri, Avrupa Birliği, Türkiye, ABD ve geçmişte önemli bir rol oynayan Norveç'in dahil olduğu bir siyasi sürecin modaliteleri belirlenmelidir. Bu iki devletli çözüm için son şanstır. Eğer başaramazsak şiddet ve nesiller boyunca nefret sarmalı içinde oluruz. Bu önümüzdeki en büyük jeopolitik zorluktur." diye konuştu.

Çifte standart Ukrayna desteğini eritebilir

Borrell, konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, Ukrayna'yı desteklemenin önemine vurgu yaptı.

"Ukrayna kaybederse biz de kaybederiz." diyen Borrell, Orta Doğu'daki krizin Ukrayna politikalarına etki yaptığını söyledi.

Borrell, Orta Doğu politikaları nedeniyle Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin çifte standart uygulandığı gerekçesiyle eriyebileceğini, bunu ABD yönetimine de ilettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi yeryüzünde yeni bir hayrın kapılarını da sonuna kadar açıyor
Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum
Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den, İsrail'e "sivil kayıplardan kaçınması" çağrısı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den, İsrail'e "sivil kayıplardan kaçınması" çağrısı

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin büyük bir kısmı yeni bir "Nekbe" ile karşı karşıya

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında iki hastanede büyük yıkım oldu

Yıldırım: Sahadan tüm gerçekliğiyle dünya kamuoyuna hizmet eden Türk haber ajanslarıdır

Yıldırım: Sahadan tüm gerçekliğiyle dünya kamuoyuna hizmet eden Türk haber ajanslarıdır
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Şu anda oluşmakta olan şey, dinlerin veya medeniyetlerin savaşıdır

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Şu anda oluşmakta olan şey, dinlerin veya medeniyetlerin savaşıdır
İletişim Başkanı Altun: Batı medyası Filistin'deki ​​​​​katliamı kamuoyunun dikkatinden kaçırmanın gayretine girişti

İletişim Başkanı Altun: Batı medyası Filistin'deki ​​​​​katliamı kamuoyunun dikkatinden kaçırmanın gayretine girişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet