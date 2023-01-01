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Dünya

Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 01.01.2023
Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Kiev

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Başkentte patlama sesleri duyuluyor. Hava savunması çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kiev'in Holosiyiv ve Shevchenkiv semtlerinde patlamaların meydana geldiğini kaydeden Kliçko, havada imha edilen bir füzenin parçalarının Shevchenkiv semtinde park halinde duran bir arabaya düştüğünü aktardı.

Kliçko, olay sonucu kimsenin yaralanmadığını aktardı.

Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi ölmüş, 20 sivil de yaralanmıştı.

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