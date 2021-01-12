Euro
9.11
Dolar
7.49
BIST 100
1,549.53
Altın
1,844.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kıbrıs Rum kesimi ile BAE savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzaladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzalandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 12.01.2021
Kıbrıs Rum kesimi ile BAE savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzaladı

Lefkoşa

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzalandı.

Rum basınında yer alan habere göre, GKRY ve BAE'nin savunma bakanları telekonferans aracılığıyla memoranduma imza attı.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke askeri kuvvetleri arasında karşılıklı fayda sağlayacak bir iş birliği kurmayı arzuladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 385 bini geçti
İstanbul'da Kovid-19 aşı odaları için hazırlıklar tamamlandı
Almanya'da 'sağlık personeline Kovid-19 aşı zorunluluğu' tartışmaları
AB Valneva ile aşı alımı için ön görüşmeleri tamamladı
Türkiye’nin 73 ülkeden gerçekleştirdiği 'büyük tahliye operasyonu'

Benzer haberler

Kıbrıs Rum kesimi ile BAE savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzaladı

Kıbrıs Rum kesimi ile BAE savunma ve askeri iş birliği memorandumu imzaladı

BDS Koordinatörü: BAE'nin Yahudi yerleşim birimlerinden ürün ithalatı, işgali ve ırkçılığı desteklemektir

BAE'li Bakan Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istediğini söyledi

BAE, yarından itibaren Katar'a olan tüm sınırlarını açıyor

BAE, yarından itibaren Katar'a olan tüm sınırlarını açıyor
BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlayacak

BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlayacak
BAE Devlet Bakanı: Katar ile anlaşmada Suudi Arabistan'a güveniyoruz

BAE Devlet Bakanı: Katar ile anlaşmada Suudi Arabistan'a güveniyoruz