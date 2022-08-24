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Dünya

KFOR, Kosova'nın kuzeyinde barikat kurulmasına izin vermeyeceklerini açıkladı

Agim Sulaj   | 24.08.2022
KFOR, Kosova'nın kuzeyinde barikat kurulmasına izin vermeyeceklerini açıkladı

Priştine

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) Komutanı Ferenc Kajari, Kosova hükümetinin kararlarına tepki olarak kuzey belediyelerinde yaşayan Sırpların olası barikatlarına KFOR olarak izin vermeyeceklerini bildirdi.

Kosova Devlet Televizyonu RTK’ye verdiği röportajda Kajari, Birleşmiş Milletlerin 1244 sayılı kararının KFOR’a "Kosova'da güvenli ve düzenli bir ortamı sağlamak ve tüm vatandaşlar için serbest dolaşım özgürlüğünü korumak" görevlerini verdiğini hatırlattı.

Kajari, "Barikatlar kurulursa, bu serbest dolaşımı engeller. Eğer anlaşma sağlanamazsa, o zaman KFOR'un hareket özgürlüğünü sağlamak için harekete geçmek zorunda kalacağı bir noktaya varacağız." dedi.

Taraflardan tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını isteyen Kajari, her şeyin müzakere edilmesi ve siyasi anlaşmaya varılması gerektiğini çünkü "barikat kurmanın durumun çözümüne yardımcı olmadığını" söyledi.

Son olayların ardından Kosova’nın kuzeyindeki güvenlik durumunun sakin olduğuna işaret eden Kajari, devam eden müzakerelerin bir anlaşmayla sonuçlanmasını beklediğini aktardı.

KFOR’un ülkenin kuzeyindeki mevcudiyetini artırdığını vurgulayan Kajari, "KFOR, tüm bölgede gözlem noktaları ve teknik kontrol noktaları kurmuştur. Aynı şekilde tüm bölgedeki devriye faaliyetini de artırdık. Bu önlemler, herhangi bir olaya hazır olmak ve daha fazla güvenlik için alındı. Gerilim olursa, yetkimize göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kosova'daki Sırplar buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı.

KFOR da bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.

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