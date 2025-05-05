Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgesinde etkisini gösteren kum fırtınası, Kerkük kentinde 94 kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.
Kerkük
Kerkük Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte onlarca kişinin yoğun kum fırtınasından etkilenerek nefes darlığı yaşadığı belirtildi.
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Kum fırtınası nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 94 kişinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Kentte durumun kontrol altında olduğu, hastaneye kaldırılanların bir kısmının taburcu edildiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.