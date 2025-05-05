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Dünya

Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgesinde etkisini gösteren kum fırtınası, Kerkük kentinde 94 kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Ali Makram Ghareeb  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Kerkük'te yoğun kum fırtınası nedeniyle 94 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kerkük

Kerkük Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte onlarca kişinin yoğun kum fırtınasından etkilenerek nefes darlığı yaşadığı belirtildi.

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Kum fırtınası nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 94 kişinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Kentte durumun kontrol altında olduğu, hastaneye kaldırılanların bir kısmının taburcu edildiği ifade edildi.

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