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Dünya

Kerkük’e bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, yerel yönetimin "dışlayıcı politikalarını" protesto etti

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenlerin kendilerine yerel yönetimde yer verilmediği iddiasıyla başlattıkları gösteriler sürüyor.

Ali Makram Ghareeb  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Kerkük’e bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, yerel yönetimin "dışlayıcı politikalarını" protesto etti Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Altunköprü teşkilatı, Türkmen sivil toplum örgütleri, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği teşkilatları ile Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler tarafından 30 Haziran'da başlatılan gösteriler bugün de devam etti.

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Altunköprü Büro Başkanı Zeki İbrahim Şeyha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nahiyedeki yerel yönetimde Türkmenlere karış uygulanan dışlanma politikasına sona vermeleri için yarına kadar yerel idareye süre verdiklerini bildirdi.

Çoğunluğu Türkmenlerden oluşan Altunköprü Nahiyesinde Türkmenleri yok sayma politikalarına karşı durmayı sürdüreceklerini dile getiren Şeyha, Baas Partisinin devrildiği 2003'ten bu yana nahiyedeki tüm önemli atama ve görevlendirmelerde Türkmenlerin dışlandığını ve demografik yapının değiştirildiğini vurguladı.

Altunköprü isminin de Pirde olarak değiştirildiğine işaret eden Şeyha, "Türkmen ismi olan Altunköprü ismine bile dayanmıyorlar. Defalarca talep ettik, istedik ve uyardık ama hala resmi yazışmalarda Altunköprü yerine Pirde ismini kullanıyorlar." diye konuştu.

Kerkük Eğitim Müdürlüğü Altunköprü Daire Müdürü Mustafa Halit Köprülü ise Türkmenlerin tek isteklerinin nahiyedeki görev dağılımında adaletin sağlanması olduğunu söyledi.

Yıllardır bu nahiyede yalan üzerine kurulan bir düzenin olduğunu savunan Köprülü, "Yıllardır Altunköprü nahiyesindeki görev dağılımında adaleti sağlayacakları sözleriyle Türkmenleri kandırdılar. Bu sefer bu laflara kanmayacağız ve hakkettiğimizi resmi olarak elde edeceğiz." dedi.

Altunköprü'de 30 Haziran'da başlayan gösterilerin yarın sona ereceği bildirildi.

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