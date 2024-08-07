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Dünya

KDP'li Hoşyar Zebari, "PKK bağlantılı partilerin yasaklanmasını doğru bulduğunu" açıkladı

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kurmaylarından ve eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, terör örgütü PKK bağlantılı üç sözde partinin kapatılmasını doğru bulduklarını ifade etti.

Haydar Karaalp  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
KDP'li Hoşyar Zebari, "PKK bağlantılı partilerin yasaklanmasını doğru bulduğunu" açıkladı

Bağdat

Zebari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, PKK bağlantılı sözde partilerin yasaklanıp Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) seçimlerine de katılmasının engellenmesi kararının haklı ve doğru olduğunu belirtti.

Eski Bakan Zebari, PKK terörüyle ilişkisi olan bu grupları bölge ve Irak genelinde "kanserli hücre" şeklinde niteleyerek, bu grupların kaostan beslendiği ve istikrarsızlık unsuru haline geldiğini vurguladı.

Irak Yargısı, PKK ile irtibatlı "Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi", "Demokratik Mücadele Cephesi Partisi" ve "Tevgera Azadi" isimli sözde partilerin terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle faaliyetlerinin yasaklanması ve mallarına el konulması kararı alınmıştı.​​​​​​​

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