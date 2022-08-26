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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kazakistan, Rusya’dan çekilen 250 şirketin ülkeye taşınması için çalışmalar yürütüyor

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Rusya pazarından ayrılan ve çoğunu Batılı şirketlerin oluşturduğu 250’den fazla firmanın ülkeye taşınması için çalışmalar yürüttüklerini ve şu anda 45 şirketin bu yönde olumlu karar aldığını söyledi.

Meiramgul Kussainova   | 26.08.2022
Kazakistan, Rusya’dan çekilen 250 şirketin ülkeye taşınması için çalışmalar yürütüyor

Nur Sultan

İsmailov, Tengrinews haber sitesine verdiği röportajında, jeopolitik kriz ile Rusya karşıtı yaptırımların sadece Kazakistan’ı değil bir bütün olarak dünyayı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Yabancı yatırım çekme alanında faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını kaydeden İsmailov, "Şu anda Rusya pazarından ayrılan 250’den fazla şirketin (Kazakistan’a) taşınması için çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar ağırlıklı olarak ham madde dışı sektörlerde faaliyet yapan batılı şirketler." dedi.

İsmailov, halihazırda 45 şirketin faaliyetlerine Kazakistan’da devam ettirme kararı aldığını belirterek "Üretimlerini bizim ekonomiye konumlandırmaları için her şirket ile ayrı ayrı çalışıyoruz ve her proje için çalışma grupları oluşturduk." ifadesini kullandı.

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