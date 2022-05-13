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Dünya

Kazakistan, kamış şekeri ve beyaz şeker ihracatını yasakladı

Kazakistan’da 6 ay süreyle kamış şekeri ile beyaz şekerin ülkeden çıkarılması yasaklandı.

Meiramgul Kussainova   | 13.05.2022
Kazakistan, kamış şekeri ve beyaz şeker ihracatını yasakladı

Kazakistan

Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kazakistan sınırlarından beyaz şeker ile kamış şekerinin 6 ay süreyle dışarı çıkartılması yasaklandı." ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin imzalanan kararname 23 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Kazakistan Tarım Bakanı Yerbol Karaşukeyev, daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin şeker ithalatını yüzde 32’ye düşürmeyi planladıklarını, böylece iç piyasadaki şeker ihtiyacını yerli üretimle karşılama oranının yüzde 7’den yüzde 43’e çıkarılacağını belirtmişti.

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