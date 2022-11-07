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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bağımsızlığımızı daha sert savunmaya hazırız" mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, son dönemde siber saldırıların arttığını belirterek, “Kutsal bildiğimiz bağımsızlığımızı ve ulusal çıkarlarımızı sadece diplomasi yardımıyla değil, daha sert pozisyonlarla savunmaya hazırız.” dedi.

Meiramgul Kussainova   | 07.11.2022
Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bağımsızlığımızı daha sert savunmaya hazırız" mesajı

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneybatısındaki Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Mangistau eyaletinin idari merkezi Aktau kentine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Bölge halkıyla bir araya gelen Tokayev, yaptığı konuşmada, en son Aktau’da 2018'de gerçekleştirilen zirvede Hazar Denizi’nin hukuki statüsüne kavuşmasıyla ülkenin sınır sorunlarının sona erdiğini söyledi.

Tokayev, şu anda Kazakistan’ın tüm devlet sınırlarının yasal olarak belirlendiğini kaydederek, “Eski Sovyet ülkelerinin çoğunda halen (bu konuda) çeşitli anlaşmazlıklar var. En yakın komşularımızın sınırlarında bile savaş ve silahlı çatışmalar yaşanıyor.” diye konuştu.

Seçim sürecine giren ülkesinde son aylarda devletin bilgi sistemlerine saldırıların sıklaştığına işaret eden Tokayev, “Dezenformasyonun yayılmasının önünü keseceğiz. Bunu daha önce de söylemiştim. Kutsal bildiğimiz bağımsızlığımızı ve ulusal çıkarlarımızı sadece diplomasi yardımıyla değil, daha sert pozisyonlarla savunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Tokayev, devletin istikrar ve güvenliği üzerinde dış politikadaki gündem kadar iç durumun da büyük etkisinin olduğunu belirterek, “Ülkemizde ve yurt dışında fitne ve düşmanlık ekenler olduğu müddetçe gafil olamayız.” dedi.

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