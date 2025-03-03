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Dünya

Katar'daki Türk öğrenciler iftar sofrasında buluştu

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen tematik ramazan iftarları kapsamında Katar'da lisans eğitimi alan Türk öğrenciler, iftar sofrasında bir araya geldi.

Ali Altunkaya  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Katar'daki Türk öğrenciler iftar sofrasında buluştu

DOHA

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek, Ortadoğu Daire Başkanı Ramazan Turgut, Türkiye Maarif Vakfı Maarif Ajansı Başkanı Hamza Özdemir ve Yunus Emre Enstitüsü Doha Koordinatörü Evren Gedik ile başkent Doha'da öğrenim gören Türk akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Doha Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen programda vakfın faaliyetlerinin yer aldığı sunum gösterisinin ardından konuşan Büyükelçi Göksu, Katar Devleti ile eğitim alanında birçok işbirliğini hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizlerin gayretleri ve Katarlı muhataplarımızın destekleriyle Katar'da Türk öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarında bulunuyor, çeşitli düşünce kuruluşlarında araştırmacı olarak görev alıyorlar. İnşallah buradaki öğrencilerimizin sayısı gayretlerimizle önümüzdeki yıllarda daha da artacak."

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Bilgili de vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek, dünyanın birçok bölgesinde nitelikli eğitim faaliyetleri yürütmeyi ve kültürler arasında köprü olmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye Maarif Vakfının, Türkiye'nin eğitimde yurt dışına açılan kapısı olduğuna işaret eden Bilgili, "Dünyanın farklı coğrafyalarında eğitim veren bir uluslararası eğitim ağı olarak Katar'da da öğrencilerimizle buluşmak bizleri mutlu ediyor ve hedeflerimize yürüme konusunda bizleri gayretlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Program plaket takdimi ve katılımcılara hediye verilmesiyle sona erdi.

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