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Dünya

Karadağ Meclisi, cumhurbaşkanının "hükümet kurma yetkisini kısıtlama" kararı aldı

Karadağ Meclisi, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in hükümet kurmadaki yetkilerinin kısıtlanmasını amaçlayan yasal düzenlemeleri kabul etti.

Ahmet Nurduhan   | 02.11.2022
Karadağ Meclisi, cumhurbaşkanının "hükümet kurma yetkisini kısıtlama" kararı aldı

Podgorista

Karadağ Meclisi, Sırp yanlısı partilerin oluşturduğu Demokratik Cephe (DF) ittifakı tarafından teklif edilen, "cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kimseye vermemesi halinde Meclis çoğunluğunun desteğine sahip adayın görevi üstlenmesini" öngören yasal düzenlemeleri onayladı.

Karara, DF'nin yanı sıra Başbakan Dritan Abazovic liderliğindeki URA hareketi de destek verirken düzenleme, toplamda 41 vekilden "kabul oyu" aldı.

DF Milletvekili Predrag Bulatovic, yaptığı açıklamada, Djukanovic'in, Meclisin çoğunluğunun desteğine sahip adaya hükümeti kurma görevini vermeyi reddettiğini belirterek düzenlemenin ülkedeki siyasi krizi çözeceğini kaydetti.

Siyasi kriz

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci, siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak adına imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 başında olabileceğini duyurmuştu.

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