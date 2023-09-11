Dolar
26.88
Euro
28.89
Altın
1,923.40
ETH/USDT
1,562.70
BTC/USDT
25,125.00
BIST 100
8,146.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, bomba taşıyan köpekle terör eylemi girişiminde bulundu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin Azerbaycan askerlerine karşı bomba taşıyan köpekle provokasyon girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, bomba taşıyan köpekle terör eylemi girişiminde bulundu

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerin, Hocavend ilinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine karşı üzerinde uzaktan kumandalı el yapımı bomba bulunan köpekle terör eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi.

Bomba taşıyan köpeğin Azerbaycan askerlerince yakalandığı ve bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'nin mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer cihazların kullanımına ilişkin yasaklamalar veya kısıtlamalara ilişkin protokolü'ne zıt olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Hayvanların suikast amacıyla kullanılması ahlak dışı bir eylemdir ve biz bunu terör eylemi olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği: Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2022’yi geçecek
İzmir Çeşme'de çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı
Sosyal medyada tehdit ve hakaret içerikli video çektiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: (KKTC'nin TDT'ye gözlemci üyeliği) Önemli bir adım olarak görüyoruz
İHH depremin yaşandığı Fas için acil yardım çalışması başlattı

Benzer haberler

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, bomba taşıyan köpekle terör eylemi girişiminde bulundu

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, bomba taşıyan köpekle terör eylemi girişiminde bulundu

Azerbaycan: Karabağ’daki Ermeni nüfusa Rus gıda yardımı sevkiyatı ayrı bir anlaşmadır

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçler son günlerde faaliyetlerini artırdı

AB Karabağ'da düzenlenen seçimlerin yapıldığı yasal çerçeveyi tanımıyor

AB Karabağ'da düzenlenen seçimlerin yapıldığı yasal çerçeveyi tanımıyor
27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 8 ödül

27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 8 ödül
Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi kınadı

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet