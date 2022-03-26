Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,127.00
BTC/USDT
44,426.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
logo
Dünya

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu önlendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin Azerbaycan ordusuna yönelik provokasyonunun önlendiğini duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 26.03.2022
Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu önlendi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin dumanlı havayı fırsat bilerek Azerbaycan ordusuna yönelik provokasyon girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun derhal aldığı önlemler nedeniyle yasa dışı Ermeni silahlı grupların geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Olayla ilgili, bölgede geçici görevli Rus unsurların komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Merkezine bilgi verildiği belirtildi.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı, durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, eyaletlerden Kovid-19 salgınında acil önlem almasını istedi
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak

Benzer haberler

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu önlendi

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu önlendi

Ümit milli judoculardan Azerbaycan'da 6 madalya

Türk dünyasının ortak coşkusu: Nevruz

Azerbaycanlı koleksiyoncu deniz kabuğu koleksiyonunu mini müzeye dönüştürdü

Azerbaycanlı koleksiyoncu deniz kabuğu koleksiyonunu mini müzeye dönüştürdü
Azerbaycanlı şehit çocuklarının oluşturduğu takımlar TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Azerbaycanlı şehit çocuklarının oluşturduğu takımlar TEKNOFEST'e hazırlanıyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Hem Azerbaycan hem Türkiye, bölgede barışın oluşturulması amacıyla adımlar atıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Hem Azerbaycan hem Türkiye, bölgede barışın oluşturulması amacıyla adımlar atıyor