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Dünya

Kanada'nın yeni Başbakanı Carney "asla" ABD'nin bir parçası olmayacaklarını söyledi

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk konuşmada, Kanada'nın "asla" ABD'nin bir parçası olmayacağını söyledi.

Mücahit Oktay  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Kanada'nın yeni Başbakanı Carney "asla" ABD'nin bir parçası olmayacaklarını söyledi

New York

Carney, ülkenin yeni başbakanı olarak göreve resmen başlaması nedeniyle başkent Ottawa'da yapılan törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kanada'nın yeni lideri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 51. eyalet olmaları teklifi sorusunu, "Şahsen ben açık sözlüydüm. Arkamdaki bakanlar, kendilerine sorulduğunda asla, hiçbir şekilde ve biçimde ABD'nin bir parçası olmayacağımızı açıkça belirttiler." şeklinde yanıtladı.

"Amerika, Kanada değil." diyen Carney, Kanada'nın temel olarak, ABD'den "çok farklı bir ülke" olduğunu belirtti.

Yeni başbakan, ABD'den "saygı beklediğini" ifade ederken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olma konusundaki son yorumlarının "çılgınca" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Görevine bugün başlayan Carney, ilk yurt dışı seyahatinde Fransa ve İngiltere'ye gideceğini kaydetti.

Carney bir soru üzerine, Trump ile görüşmek için "hiçbir planı" olmadığını ancak onunla konuşmayı "sabırsızlıkla beklediğini" dile getirdi.

Justin Trudeau'nun koltuğunu devraldı

2015'ten bu yana başbakanlığı üstlenen Justin Trudeau, bugün görevinden resmen istifa ederek 37 üyeli kabinesini feshetmişti.

Ekonomist Carney, Trump'ın gümrük vergileri ve tehditleri nedeniyle artan gerginlik üzerine görevinden ayrılan eski Başbakan Justin Trudeau'nun yerini aldı.

Carney'in, parlamento bu ayın sonunda yeniden açılmadan önce federal seçim çağrısı yapması ve Kanadalıların en erken nisan ayı sonlarında sandık başına gitmesi bekleniyor.

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