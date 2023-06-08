Dolar
23.38
Euro
25.18
Altın
1,966.76
ETH/USDT
1,854.70
BTC/USDT
26,588.00
BIST 100
5,510.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada'daki orman yangınları kaynaklı duman nedeniyle New York'ta bazı okullar tatil edildi

ABD'nin New York eyaletindeki bazı okullar, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın havayı kirletmesi nedeniyle tatil edildi.

Mücahit Oktay  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Kanada'daki orman yangınları kaynaklı duman nedeniyle New York'ta bazı okullar tatil edildi

New York

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, New York'un Long Island bölgesindeki iki okul yönetimine bağlı ilköğretim kurumları, Kanada'daki orman yangınları sonrasında oluşan sağlıksız hava koşulları nedeniyle eğitime ara verdi.

Eğitime devam eden okullar ise açık hava etkinliklerini sınırlama kararı aldı.

Freeport ve Long Beach bölgelerindeki okullar da eğitimi askıya aldı.

Bölgedeki Molly College ve Adelphi Universitesi de bugün itibarıyla kampüslerini kapatacaklarını açıkladı.

Sağlık yetkilileri, havanın solunması nedeniyle göz yanması, nefes darlığı, öksürme ve hapşırma gibi belirtilerin görülebileceğini kaydetti.

Yetkililer, vatandaşları evde kalmaya ve klima kullanmaya çağırdı.

New York Valisi Kathy Hochul, dün, bir milyon N95 maskesi dağıtıldığını duyurmuştu.

Kanada'dan ABD'ye ulaşan duman etkisini sürdürüyor

Kanada genelinde halen 400 civarında orman yangını aktif olarak devam ederken, buna bağlı olarak 26 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın, ABD'ye ulaşması nedeniyle yetkililer sağlıksız hava kalitesi uyarılarını sürdürüyor.

Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle New Jersey ve başkent Washington D.C. dahil, birçok eyalet ve bölgedeki okullarda da öğrenciler için sınıf dışı aktiviteler iptal edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik açıklaması
Diyarbakır annelerinden Zeliha Yaşar: Oğlum kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol
İnebolu Çayı'nda sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı başladı

Benzer haberler

Kanada'daki orman yangınları kaynaklı duman nedeniyle New York'ta bazı okullar tatil edildi

Kanada'daki orman yangınları kaynaklı duman nedeniyle New York'ta bazı okullar tatil edildi

New York Belediye Başkanı, düzensiz göçmenleri istemeyen 30 ilçe yönetimine dava açtı

ABD'nin 5 eyaleti için orman yangını uyarısı

ABD'ye ulaşan Kanada'daki orman yangınlarının dumanı hayatı olumsuz etkiliyor

ABD'ye ulaşan Kanada'daki orman yangınlarının dumanı hayatı olumsuz etkiliyor
Türkevi'ne saldıran sanığa şizofreni teşhisi konuldu

Türkevi'ne saldıran sanığa şizofreni teşhisi konuldu
New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi

New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet