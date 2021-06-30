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Dünya

Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 130'u geçti

Kanada'nın batı eyaletlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 130'u aştığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 30.06.2021
Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 130'u geçti

Ankara

BBC'nin haberine göre, British Columbia eyaletinde Surrey, Burnaby ve Vancouver kentleri ile çevresinde cuma gününden bu yana 130'dan fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel polis yetkilileri ölenlerin çoğunluğunun yaşlılar olduğunu belirtti.

British Columbia, Alberta, Yukon ve Kuzeybatı Toprakları eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgası, uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanıyor.

British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde halen süren aşırı sıcaklarda, son olarak önceki gün Lytton kasabasında 47,9 santigrat derece ile ülkede bugüne dek ölçülen en yüksek sıcaklık kaydedilmişti.

Kanada Meteoroloji Hizmetleri, rekor sıcaklık değerlerinin önümüzdeki günlerde de görüleceği uyarısında bulundu.

Sağlık yetkilileri de yaşlılar, çocuklar, açık havada çalışanlar, evsizler ve önceden sağlık sorunları olanların, sıcaklığa bağlı hastalık ve ölüm açısından daha büyük risk altında olduklarını belirterek, açık havada uzun süre kalınmamasını tavsiye etti.

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