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Dünya

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımladı

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.

Seyit Aydoğan   | 23.02.2021
Kanada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımladı

Toronto

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Wellington Milletvekili Michael Chong tarafından genel kurula sunulan "Çin'deki Dini Azınlıklar" başlıklı tasarı, parlamentonun yerel saatle akşam saatlerinde yaptığı oturumda oylandı.

Oylamaya bağımsız ve muhalefet partilerine mensup 184, iktidardaki Liberal Parti’den de 82 milletvekili olmak üzere toplam 266 milletvekili katıldı.

Katılan milletvekillerinin tamamı tasarıya evet oyu verdi ve böylece Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamış oldu.

338 sandalyeli Kanada Federal Parlamentosu’ndaki oylamaya, iktidardaki Liberal Parti’den 72 milletvekili ise katılmadı.

Kanada Dışişleri Bakanı, "Sincan'daki soykırım iddialarından" endişeli

Öte yandan Dışişleri Bakanı Marc Garneau, parlamentodaki oylamanın hemen ardından söz konusu kararla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Garneau, açıklamasında, "Keyfi gözaltı, yeniden eğitim, zorla çalıştırma, işkence ve zorla kısırlaştırma gibi Sincan'daki insan hakları ihlallerine dair korkunç raporlardan derinden rahatsız olmaya devam ediyoruz.’’ ifadesini kullandı.

Konunun parlamentoda ele alınıp görüşülmesini değerlendiren Garneau, "Parlamenterlerin birlikte çalışmalarını ve bu kritik konuyu tartışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Kanada Hükümeti soykırım iddialarını son derece ciddiye alıyor. Bu tür iddiaların bağımsız bir uluslararası hukuk uzmanları organı tarafından soruşturulmasını sağlamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmak gerektiğine inanıyoruz." yorumunu yaptı.

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