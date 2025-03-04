Dolar
36.44
Euro
38.23
Altın
2,891.41
ETH/USDT
2,106.20
BTC/USDT
84,145.00
BIST 100
9,911.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada, bugünden itibaren ABD'den ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın bugünden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Nuri Aydın  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Kanada, bugünden itibaren ABD'den ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

Washington

Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yönelik gümrük tarifelerinin bugün başlayacağına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Kanada'nın, bu haksız kararın cevapsız kalmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Trudeau, "Amerikan gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi halinde Kanada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere buna yüzde 25 gümrük vergisiyle karşılık verecek." ifadesini kullandı.

Trudeau, ABD'nin bu ticari eylemini geri çekene kadar Kanada'nın tarifelerinin yürürlükte kalacağını belirterek, "ABD tarifelerinin sona ermemesi halinde çeşitli tarife dışı önlemleri takip etmek için eyaletler ve bölgelerle aktif ve devam eden görüşmeler içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, dün yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin bugün başlayacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uyuşturucu operasyonlarında 2 haftada 2 bin 365 şüpheli yakalandı
İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Gaziantep'te işçilerle sahurda bir araya geldi
Gemi adamları iaşe bedeli 325 lira oldu
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Kanada, bugünden itibaren ABD'den ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

Kanada, bugünden itibaren ABD'den ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

Trump, Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25 gümrük vergisinin yarın başlayacağını söyledi

Trump'tan ABD'li çiftçilere "çok sayıda tarım ürünü üretmeye hazırlanın" çağrısı

Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'a yöneltilen Kanada sorusuna "Bu kadar yeter" dedi

Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'a yöneltilen Kanada sorusuna "Bu kadar yeter" dedi
Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin tarifelerine karşı güçlü yanıt vereceklerini söyledi

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin tarifelerine karşı güçlü yanıt vereceklerini söyledi
Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı

Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet