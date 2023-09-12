Dolar
26.89
Euro
28.84
Altın
1,919.39
ETH/USDT
1,587.60
BTC/USDT
25,855.00
BIST 100
8,160.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau, uçak arızası nedeniyle 2 gündür mahsur kaldığı Yeni Delhi'den ayrıldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve beraberindeki heyet, uçak arızası ve yedek uçağın rotasının değiştirilmesiyle tekrarlanan ertelemeler nedeniyle G20 Zirvesi'nden 2 gün sonra Hindistan'dan ayrılabildi.

Aleyna Çil  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Kanada Başbakanı Trudeau, uçak arızası nedeniyle 2 gündür mahsur kaldığı Yeni Delhi'den ayrıldı

Ankara

G20 Zirvesi sonrasında 10 Eylül akşamı yapılması planlanan ancak teknik aksaklıklar nedeniyle ertelenen Trudeau ve heyetinin Kanada'ya dönüş uçağı, 2 gün sonra uçuş izni alabildi.

ANI News'e konuşan Kanada Başbakanlık Ofisi Basın Sözcüsü Muhammed Hüseyin, "CC-150 Polaris"teki teknik arızanın giderildiğini ve uçuş izninin alındığını teyit etti.

Trudeau'nun uçağının, Yeni Delhi'den aktarma yapacağı Roma'ya doğru yola çıktığı bildirildi.

Başbakan, Yeni Delhi'de mahsur kalmıştı

Kanada Başbakanı Trudeau ve heyeti, 36 yıllık "CC-150 Polaris"in parça değişimi gerektiren teknik arızası sebebiyle Yeni Delhi'de mahsur kalmıştı.

Kanada Hava Kuvvetleri, uçakta parça değişimi yapılması gerektiğini ve arızanın hızlıca düzeltilemeyeceğini belirterek, aynı model yedek uçağı Kanada'dan Hindistan'a yönlendirmişti.

Her iki uçağın da Trudeau ve heyetinin dönüşünü sağlayamaması halinde Londra'daki bir Challenger jetin Hindistan'a gönderileceği açıklamasının ardından Yeni Delhi'deki arızalı uçak, 2 günde tamir edilebildi.

Kanada Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, arıza geçmişi bulunan ve Başbakan'ın yolculukları ile Kanada askeri personelinin taşınmasında kullanılan "Airbus CC-150 Polaris"in yerine yeni filo alımının ve pilotların alınan yeni modelin kullanımına ilişkin eğitiminin sürdüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç kan bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak
AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 12 Eylül darbesinin 43. yılına ilişkin açıklama
Kuruyan sulak alanlar Türkiye'nin su varlığını ve biyoçeşitliliğini tehdit ediyor

Benzer haberler

Kanada Başbakanı Trudeau, uçak arızası nedeniyle 2 gündür mahsur kaldığı Yeni Delhi'den ayrıldı

Kanada Başbakanı Trudeau, uçak arızası nedeniyle 2 gündür mahsur kaldığı Yeni Delhi'den ayrıldı

Kanada Başbakanı Trudeau, G20 bildirisini Ukrayna konusunda "zayıf" buldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet