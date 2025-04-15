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Dünya

Kanada, ABD'nin tarifelerinden etkilenen işletmeler için destek önlemleri açıkladı

Kanada yönetimi, ABD'nin uyguladığı tarifelerden etkilenen Kanada işletmeleri için yeni destek önlemlerini duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Kanada, ABD'nin tarifelerinden etkilenen işletmeler için destek önlemleri açıkladı

Washington

Kanada Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, otomobil üreticilerine, üretimlerine ülkede devam etmeleri karşılığında ABD'de monte edilmiş ve ABD-Meksika-Kanada anlaşması şartlarına uygun araçları Kanada'nın uyguladığı misilleme tarifelerden muaf olarak ithal etme hakkı tanınacağı aktarıldı.

Açıklamada, bir şirketin tarifesiz ithal edebileceği araç sayısının, Kanada'daki üretiminde veya yatırımlarında azalma olması halinde düşürüleceği kaydedildi.

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ABD'den ithal edilen bazı ürünlerde de 6 aylık geçici vergi muafiyeti uygulanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin Kanada'daki imalat, işleme, gıda ve içecek ambalajlama süreçlerinde kullanılan girdiler ile sağlık, kamu güvenliği, ulusal güvenlik gibi alanlarda kullanılan ürünleri kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, böylelikle işletmelere tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaları ve yerli kaynaklara yönelmeleri için zaman kazandırılacağı ifade edildi.

ABD ile yaşanan tarife anlaşmazlıkları sonucunda zorluk yaşayan büyük işletmelere finansal destek sağlamak amacıyla oluşturulan kredi programında da başvuruların kabul edilmeye başlandığı belirtilen açıklamada, geleneksel finansmana erişmede zorluk yaşayan büyük işletmelere finansman desteği sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, işletmeleri ve çalışanları desteklemeye yönelik ek önlemlerin, gerektiği takdirde devreye sokulacağı belirtildi.

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