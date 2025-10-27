Dolar
Dünya

Kamerun Anayasa Konseyi: Cumhurbaşkanı seçimlerinin galibi Biya oldu

Kamerun Anayasa Konseyi, 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın kazandığını duyurdu.

Ahmet Emin Dönmez  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Kamerun Anayasa Konseyi: Cumhurbaşkanı seçimlerinin galibi Biya oldu

Yaounde

Anayasa Konseyinin açıkladığı kesin sonuçlara göre, Biya oyların yüzde 53,66'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

En yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary ise yüzde 35,19 oy aldı.

Bakary, seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemeden düzenlediği basın toplantısında zaferini ilan ederek, hükümeti sonuçları manipüle etmekle suçlamıştı.

1982'den bu yana ülkeyi yöneten 92 yaşındaki Paul Biya, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.

