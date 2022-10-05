"Kafkasya'nın Hiroşiması" Ağdam, yeniden kuruluyor
Azerbaycan, 27 yıl Ermenistan işgali altında kalan ve bu dönemde tamamen yıkılan Ağdam şehrini yeniden inşa ediyor.
Bakü
İşgal döneminde şehirde neredeyse bir tek sağlam yapı kalmadığı için "Kafkasya'nın Hiroşiması" ve "hayalet şehir" diye nitelendirilen Ağdam'da artık hummalı imar ve ihya çalışmaları sürdürülüyor.-
Ağdam'da yol ve elektrik gibi altyapı projelerini tamamlayan Azerbaycan hükümeti, 2026 sonuna kadar şehre 10 bin Ağdam sakininin geri dönmesini, sonraki yıllarda ise bu sayının 100 bine çıkmasını hedefliyor. Bunun için şehrin farklı bölgelerinde yeni mahalleler kuruluyor, binalar yükseliyor.
İşgalden önce bölgenin sanayi merkezi olan şehrin yine aynı istikamette gelişmesi hedefleniyor. Şehri yeniden sanayi merkezine çevirmek üzere Ağdam Sanayi Parkı kuruluyor. Şehirdeki tarihi cami ile Karabağ hanı Penahali Han'ın türbesinin de bulunduğu İmaret Külliyesi de restore ediliyor.
Tüm yapıların "akıllı şehir" konseptiyle yapıldığı kentte, Karabağ Futbol Takımı'nın maçlarını oynayacağı stat da inşa edilecek. Birkaç yıl sonra gerçek sahiplerinin geri dönmesiyle hayatın yeninden canlanacağı Ağdam, uluslararası futbol müsabakalarının yapılacağı bir şehre dönüşecek.
Ağdam'da kurulması planlanan Karabağ Üniversitesi ile şehrin aynı zamanda bir eğitim merkezine de dönüşmesi hedefleniyor.
Yaklaşık 2 bin hektar alana kurulan yeni Ağdam'ın inşasında Azerbaycan'ın yanı sıra ABD, Kanada, İsrail, Hollanda ve Türkiye şirketleri yer alıyor.
"Karabağ'ımızı cennete dönüştüreceğiz"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Karabağ Ekonomik Bölgesi Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağdam'a "Karabağ'ın Hiroşiması" denildiğini fakat buraya Hiroşima gibi atom bombası atılmadığını, 30 yıllık işgal döneminde Ermenilerce sistematik şekilde ve bilinçli olarak tahrip edildiğini söyledi.
Ermenilerin Ağdam'da taş üstünde taş bırakmadığını, şehirde tek yarı sağlam yapının cami olduğunu söyleyen Hüseyinov, o caminin de askeri ölçüm amacıyla kullanıldığı için yıkılmadığını kaydetti.
Hüseyinov, işgal bittikten derhal sonra Ağdam'da imar çalışmalarına başladıklarını belirterek "İlk olarak mayınları temizlemekle başladık. Ağdam ilinin yüzde 18'i mayınlardan temizlendi. Bu aslında yeteri kadar iyi bir rakam. Çünkü Karabağ Ekonomik Bölgesi'nin yüzde 8'i temizlenmiş durumda. İmar ve ihya çalışmalarına en büyük engeli mayınlar oluşturuyor." dedi.
Şehir ve etrafında yol, elektrik hattı gibi temel altyapı projelerinin bitmek üzere olduğunu bildiren Hüseyinov, "Şimdi sosyal altyapı projelerine başlıyoruz. 2023, Ağdam için kapsamlı inşaat yılı olacak. Ermenilerin 30 yılda burada yıkım yapmasına bakmaksızın Azerbaycan devleti ve halkı olarak biz bu toprakları kısa zamanda imar ve ihya edeceğiz. Karabağ'ımızı cennete dönüştüreceğiz." diye konuştu.
Hüseyinov, 2026'ya kadar hem Ağdam'a hem de çevresindeki köylere vatandaşların geri dönüşünü sağlayacaklarını, bu hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.