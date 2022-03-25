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Dünya

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.03.2022
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 12.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.


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