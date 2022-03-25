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Dünya

AB, dijital platformlara katı kurallar getiriyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Google, Apple, Meta ve Microsoft gibi büyük dijital platformlara katı kurallar getirecek ve bunlara uyulmaması halinde cirolarının yüzde 20’sine ulaşan para cezaları uygulanmasını sağlayacak yasada uzlaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 25.03.2022
AB, dijital platformlara katı kurallar getiriyor

Brüksel

Avrupa Parlamentosu (AP), dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak "Dijital Pazar Yasası" konusunda AB Konseyi ile yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB, büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya koyacak.

Söz konusu platformların adil olmayan uygulamalarına son verilecek.

Dijital piyasalarda önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım siteleri veya iletişim hizmetleri sunan platformlar belirlenecek.

Avrupa'da faaliyet gösteren, piyasa değeri en az 75 milyar avro olan, yıllık cirosu 7,5 milyar avronun üzerinde bulunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

Bu şirketler, Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek. Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar diğerlerinden daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri önlenecek.

Bu platformların gelecekte kendilerine rakip olabilecek firmaları satın almaları da sınırlandırılacak. Platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.

"Eşik bekçisi" konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri durumunda önceki yıldaki küresel cirolarının yüzde 10'u kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Söz konusu kural ihlallerinin devamı halinde ceza oranı küresel cironun yüzde 20'sine kadar çıkacak.

Yasa kapsamında, farklı mesajlaşma hizmetlerinin birlikte çalışabilir olması da gerekecek.

Dijital platformların kendi çeşitli hizmetlerini rakip firmalarının benzer hizmetlerinin önünde tutması önlenecek.

Kullanıcıların önceden yüklenmiş yazılımları veya uygulamaları kaldırması engellenmeyecek.

Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi tarafından resmen onaylanması ve AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanması gerekiyor.

Yasanın, Google, Amazon, Apple, Meta ve Microsoft gibi ABD'nin teknoloji firmalarının Avrupa'daki faaliyetlerini değiştirmesi bekleniyor.

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