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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB ve ABD'den Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına karşı ortak bildiri

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının doğurduğu sonuçları ele alarak ortak duruş sergiledikleri bir bildiri yayınladı.

Selen Temizer   | 25.03.2022
AB ve ABD'den Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına karşı ortak bildiri Rusya'nın bombardımanına hedef olan Kiev'deki alışveriş merkezi (Fotoğraf/AA - Diego Herrera Carcedo)

Brüksel

AB ve ABD tarafından, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiriye göre, liderler Rusya'nın Ukrayna'daki "sebepsiz" ve "haksız" askeri saldırganlığını ele aldı.

Rusya ve Belarus'a ekonomik maliyetler yüklemeye yönelik süregelen çabalarının yanı sıra ek önlemler almaya ve yaptırımları aşma girişimlerini durdurmaya hazır olduklarında hem fikir olan liderler, mültecilere ev sahipliği yapan komşu ülkeler de dahil olmak üzere insani yardım sağlamaya devam etmeyi taahhüt etti.

Liderler, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı da dahil olmak üzere vahşet kanıtlarını toplamaya yönelik devam eden çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak ve dünya çapında gelişen gıda güvenliği ihtiyaçlarına cevap vermek için iş birliği yapmaya karar verdi.

Liderler ayrıca Ukrayna, Moldova ve Doğu ortaklığı bölgesinde demokrasiyi güçlendirmenin önemi konusunda da fikir birliğine varırken transatlantik güvenlik ve savunmayı geliştirmenin önemini vurguladılar.

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