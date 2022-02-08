Dolar
13.63
Euro
15.55
Altın
1,821.61
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,016.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'daki Fukuşima santralinde robot sonda ile eriyik yakıt inceleniyor

Japonya'da 2011'de hasar gören Fukuşima Daiiçi nükleer santralindeki eriyik yakıtın incelenmesi için robot sonda kullanılmaya başlandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.02.2022
Japonya'daki Fukuşima santralinde robot sonda ile eriyik yakıt inceleniyor

Tokyo

İşletici firma Tokyo Electric Power (TEPCO), mekanik arıza sebebiyle daha önce ertelediği robot sondasını, Daiiçi santralinde başlattığını duyurdu.

Uzaktan kumanda edilen kamera donanımlı dalgıç robot sonda, santralin 1 nolu reaktörünün muhafaza kazanında incelemelerde bulundu.

Daha sonra gönderilecek robot sondalar için kılavuz rota çizilmesini amaçlayan incelemenin gidişatının kamuoyuna duyuracağı kaydedildi.

İncelemeler, eriyik yakıt yığınlarının ölçülmesi, üç boyutlu haritalandırılması, izotoplarının ve radyoaktifliğinin analizi, numune alınmasını kapsıyor.

Süreç, Hitachi-GE ile nükleer reaktörlerin devreden çıkarılması sürecini araştıran hükümete bağlı IRID kuruluşunun ürettiği robotlar ile gerçekleştiriliyor.

Kamu yayıncısı NHK, üç gün sürecek ilk izlenimler sonrası, robot sondaların tam kapsamlı incelemelerinin sonbahar aylarına kadar devam edebileceğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 905 bini geçti
Belçika Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor
Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi
İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi

Benzer haberler

Japonya'daki Fukuşima santralinde robot sonda ile eriyik yakıt inceleniyor

Japonya'daki Fukuşima santralinde robot sonda ile eriyik yakıt inceleniyor

Japonya'da 'Ukrayna ile dayanışmayı' vurgulayan meclis kararı kabul edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti gelecek hafta Fukuşima'yı denetleyecek

ABD, düşen F-35 uçağını denizden çıkarmaya çalışıyor

ABD, düşen F-35 uçağını denizden çıkarmaya çalışıyor
ABD ve Japonya, Trump dönemi çelik tarifelerinin kaldırılması için anlaşmaya vardı

ABD ve Japonya, Trump dönemi çelik tarifelerinin kaldırılması için anlaşmaya vardı
ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer programını görüşecek