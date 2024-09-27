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Dünya

Japonya'da iktidardaki LDP'nin başkanlığına eski Bakan ve Genel Sekreter İşiba seçildi

İşiba Şigeru, gelecek hafta Mecliste başbakanlık görevini üstlenecek.

Ahmet Furkan Mercan  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Japonya'da iktidardaki LDP'nin başkanlığına eski Bakan ve Genel Sekreter İşiba seçildi

Tokyo

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) başkanlık seçimini geçmişte tarım ve savunma bakanlıkları yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru kazandı.

Başbakan ve LDP lideri Kişida Fumio'nun siyasi fon skandalını gerekçe göstererek istifa edeceğini duyurması üzerine düzenlenen seçimli kongrede iktidar partisi yeni liderini belirledi.

Başkent Tokyo'daki seçimli kongrede yarışan ikisi kadın 9 adaydan hiçbiri, ilk turda oyların çoğunluğunu elde edemedi.

İlk tur sonuçlarına göre Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae ve geçmişte birer yıl tarım ve savunma bakanlıkları yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru ikinci tura kaldı.

Kadın aday Takaiçi 181 oyla ilk, eski Bakan ve LDP Genel Sekreteri İşiba 154 oyla ikinci ve eski Enerji Bakanı Koizumi Şinciro 136 oyla üçüncü sırada yer aldı.

İlk turda adayların çoğunluğu elde edememesi üzerine en çok oy alan Takaiçi ile İşiba ikinci turda yarıştı.

İkinci turun sonunda 215 oy alan İşiba LDP'nin yeni lideri seçildi, Takaiçi ise 194 oy aldı.

İşiba, gelecek hafta LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

LDP lideri ve Başbakan Kişida Fumio, parti içi siyasi fon skandalının siyasete yönelik kamu güvenini sarstığı gerekçesiyle istifa edeceğini açıklamıştı.

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