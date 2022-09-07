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Japonya'da hükümet yendeki keskin değer kaybının sürmesi halinde müdahalede bulunacak

Japon hükümeti, ABD doları karşısında değer kaybını sürdüren Japon yenine müdahale edebileceğinin sinyalini verdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 07.09.2022
Japonya'da hükümet yendeki keskin değer kaybının sürmesi halinde müdahalede bulunacak

Tokyo

Japon yeni, ABD doları karşısında son 24 yılın en büyük değer kaybını sürdürüyor.

En son Eylül 1998'de 139 Japon yeni bandını gören 1 dolar, geçen hafta 140, bu sabah 144 Japon yeni seviyesini aştı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, ulusal paradaki değer kaybını endişeyle izlediklerini belirterek, keskin düşüşün devam etmesi halinde gerekli müdahaleyi yapacaklarını söyledi.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi de düzenlediği basın toplantısında, "ani ve tek yönlü" olarak nitelendirdiği yendeki değer kaybını güçlü bir ilgiyle izlemeleri gerektiğini ifade etti.

Tokyo merkezli Daiwa Securities'in Kıdemli Döviz Stratejisti İşizuki Yukio, "Sağlam veriler, yatırımcıları Fed'in (ABD Merkez Bankası) şahin duruşunu sürdürerek bu ay sonu 0,75 puanlık faiz artıracağına inandırdı." dedi.

İşizuki, 140 yen bandını aşması sonrası ülke içi dolar satın alımının bir süreliğine "momentum" kazanacağını kaydetti.

Zayıf Japon yeni, "iki ucu keskin bir kılıç" olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu durum bir yandan Japon ihracatçıların denizaşırı karlarını artırmalarına yardımcı olurken, diğer yandan enerji ve ham madde ithalat maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor.


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