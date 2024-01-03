Dolar
29.78
Euro
32.51
Altın
2,042.53
ETH/USDT
2,222.60
BTC/USDT
42,519.00
BIST 100
7,536.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Dünya

Japonya'da havalimanındaki kazaya karışan sahil güvenlik uçağının kulenin talimatına uymadığı ortaya çıktı

Japonya'da dün bir yolcu uçağının yanmasıyla sonuçlanan kazaya karışan sahil güvenlik uçağının, kulenin "pistten bir süre uzak durun" talimatına uymadığı belirtildi.

Dildar Baykan Atalay  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Japonya'da havalimanındaki kazaya karışan sahil güvenlik uçağının kulenin talimatına uymadığı ortaya çıktı

Ankara

NHK'nin Japonya Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın kulesi, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdi.

Kule, kazaya karışan sahil güvenlik uçağına ise "bir süre pistten uzak durma" talimatı verdi. Ancak uçağın bu talimata uymaması üzerine, 2 uçak pistte çarpıştı ve her ikisi de yandı.

Kazadan yaralı kurtulan sahil güvenlik uçağı pilotu ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kuleden iniş izni aldığını savundu.

Tokyo'da pistte yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağı çarpışmıştı

Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile bir sahil güvenlik uçağı çarpışmış, ardından uçaklar pistte yanmaya başlamıştı.

Yolcu uçağındaki 379 yolcu ile mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetmiş, pilot ise yaralı kurtulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla anne babasının şikayetiyle tutuklanan sanığa hapis cezası
Dışişleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurudan memnun
Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı
Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Japonya'da havalimanındaki kazaya karışan sahil güvenlik uçağının kulenin talimatına uymadığı ortaya çıktı

Japonya'da havalimanındaki kazaya karışan sahil güvenlik uçağının kulenin talimatına uymadığı ortaya çıktı

Japonya'da pistteki uçak kazasının ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 73'e çıktı

Japonya'yı sarsan büyük depremler

Japonya'yı sarsan büyük depremler
İngiltere Başbakanı Sunak: Japonya'ya destek vermeye hazırız

İngiltere Başbakanı Sunak: Japonya'ya destek vermeye hazırız
Japonya'daki depremlerde 55 kişi öldü

Japonya'daki depremlerde 55 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet