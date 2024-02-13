Dolar
30.72
Euro
33.11
Altın
2,022.18
ETH/USDT
2,648.80
BTC/USDT
50,049.00
BIST 100
9,174.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya ve Pasifik adaları ülkelerinden "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi girişimlerine" tepki

Japonya ve Pasifik adaları ülkeleri, bölgesel statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik baskı ve tek taraflı girişimlere sert tepki gösterdiklerini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Japonya ve Pasifik adaları ülkelerinden "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi girişimlerine" tepki

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, dış gezisi kapsamında Fiji'nin başkenti Suva'da "Pasifik Adaları Forumu" üyesi 18 ülkenin, bakan ve üst yöneticileriyle bir araya geldi.

Açıklamaya göre görüşmede Japonya ve Pasifik adaları ülkeleri, bölgesel statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine yönelik baskı ve tek taraflı girişimlere sert tepki gösterdi.

Görüşmede "kurala dayalı uluslararası düzenin önemini" vurgulayan Bakan Kamikava ülkesinin, "stratejik öneme sahip Pasifik adaları ülkelerine" desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Görüşmede Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na salıverilmesi süreci ele alındı.

Japon Bakan, atık suyun Pasifik Okyanusu'na salıverilmesi sürecine yönelik detaylı ve bilimsel temelli açıklamalarla Pasifik Adaları ülkelerinin aydınlatılması taahhüdünde bulundu.

Görüşmede Kamikava ve muhatapları, bu yıl temmuzda Tokyo'da düzenlenmesi planlanan Pasifik Adaları Liderleri Toplantısı'nın (PALM) hazırlıklarını da ele aldı.

Kamikava zirveye ilişkin "Pasifik ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özellikle iklim değişikliği ve denizcilik konularındaki zorluklar üzerinde birlikte çalışacağız." dedi.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kafes-39" operasyonlarında 117 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi: 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Benzer haberler

Japonya ve Pasifik adaları ülkelerinden "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi girişimlerine" tepki

Japonya ve Pasifik adaları ülkelerinden "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi girişimlerine" tepki

İsrail'in Tokyo Büyükelçiliği yakınında "Filistin'e özgürlük" gösterisi

Japonya'da "yaşlıların yalnızlığına" çözüm aranıyor

Japonya'da santral işleticisinden radyoaktif maddeli su sızıntısı sonrası özür

Japonya'da santral işleticisinden radyoaktif maddeli su sızıntısı sonrası özür
Fukuşima'dan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı

Fukuşima'dan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı
Tokyo ve çevresindeki yoğun kar yağışı sebebiyle 240 kişi yaralandı

Tokyo ve çevresindeki yoğun kar yağışı sebebiyle 240 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet