Euro
9.08
Dolar
7.39
BIST 100
1,489.56
Altın
1,945.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya ve Meksika Trans Pasifik Ortaklığının genişletilmesinde mutabakat sağladı

Japonya ile Meksika, Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) anlaşmasının istikrarlı uygulanması ve genişletilmesinde mutabakata vardı.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.01.2021
Japonya ve Meksika Trans Pasifik Ortaklığının genişletilmesinde mutabakat sağladı

Tokyo

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Meksiko şehrini ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, mevkidaşı Marcelo Ebrard ile görüştü.

Görüşmede Motegi, Japonya’nın, serbest ve açık ekonomik yapılanmanın korunmasını hedefleyen Japonya ile Meksika, Trans Pasifik Ortaklığını (TPP) güçlendirmek ve üye hacmini genişletmek için yakın iş birliği yürütmek istediğini belirtti.

İkili Kuzey Kore’nin nükleer tehdidi ve iklim değişikliği gibi konularda iş birliğinin sürdürülmesi konularında da anlaştı.

Öte yandan Meksika Ekonomi Bakanı Tatiana Clouthier Carrillo ile de görüşen Motegi, Meksika’da faaliyet gösteren yaklaşık 1300 Japon firmasının iş ortamlarının iyileştirilmesini talep etti.

Dış ziyaret turu kapsamında kıtada Uruguay, Arjantin, Paraguay, Brezilya’yı ziyaret edecek Motegi'nin, daha sonra Afrika’da Nijerya ve Kenya’ya gideceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal'de Kovid-19 salgını nedeniyle kısmi OHAL ilan edildi
63. Grammy Ödülleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Hollanda Başbakanı Rutte, aşılama stratejisinde hata yaptıklarını itiraf etti
Sağlık Bakanı Koca: 3 inaktif aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir
Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak

Benzer haberler

Japonya ve Meksika Trans Pasifik Ortaklığının genişletilmesinde mutabakat sağladı

Japonya ve Meksika Trans Pasifik Ortaklığının genişletilmesinde mutabakat sağladı

Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı OHAL bekleniyor

Meksika, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüse bağlı can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüse bağlı can kayıpları artıyor
Japonya'da yılbaşı tatili cuma gününe denk gelince Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti

Japonya'da yılbaşı tatili cuma gününe denk gelince Müslümanlar Tokyo Camisi'ne akın etti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor