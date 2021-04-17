Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya Doğu Çin Denizi'ne kıyı bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını planlıyor

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri, ülkenin en güneyinde, Doğu Çin Denizi'ne kıyı bulunan Kyuşu bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını düzenlemeyi planlıyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.04.2021
Japonya Doğu Çin Denizi'ne kıyı bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını planlıyor

Tokyo

Kamu yayıncısı NHK'nin Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çin donanmalarının bölgesel varlığını artırması karşısında Japon ordusu tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

Buna göre, GSDF Eylül ile Kasım arasında yaklaşık 140 bin GSDF personelinin katılımıyla ülkenin güneyindeki Kyuşu bölgesinde askeri tatbikat düzenleyecek.

Kuzeydeki Hokkaido ile Tohoku ve Şikoku bölgelerindeki askeri birliklerinin Kyuşu'ya sevk edileceği son 30 yılın en büyük askeri tatbikatında, ülkenin güneybatısındaki olası acil durumlara karşı caydırıcılık seviyesinin artırılması planlanıyor.

Askeri kadro, tank ve gıdadan oluşan lojistiğin gemi ve uçaklarla bölgeye sevk edileceği tatbikatın içeriğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak değişebileceği kaydedildi.

Kyodo ajansı, böylesi bir tatbikat sürecinin en son Soğuk Savaşın sona erdiği 1993 yılında gerçekleştirildiğini bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 3 bin 305 kişi hayatını kaybetti
Çin'in ilk yabancı Kovid-19 aşısını bu yaz onaylaması bekleniyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İftardan sonra aşılama devam ediyor
İtalya, Kovid-19 tedbirlerini nisan sonundan itibaren gevşetecek

Benzer haberler

Japonya Doğu Çin Denizi'ne kıyı bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını planlıyor

Japonya Doğu Çin Denizi'ne kıyı bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını planlıyor

Organizasyon Komitesi, Kovid-19'a rağmen Tokyo Olimpiyatları için kararlılık mesajı verdi

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Çin, ABD ve Japonya'yı kendisine karşı cephe almamaları konusunda uyardı

Çin, ABD ve Japonya'yı kendisine karşı cephe almamaları konusunda uyardı
BM Bağımsız İnsan Hakları Uzmanları Japonya'nın denize radyoaktif atık su boşaltma kararından endişe duyuyor

BM Bağımsız İnsan Hakları Uzmanları Japonya'nın denize radyoaktif atık su boşaltma kararından endişe duyuyor

Kovid-19 Danışman Heyetine göre Japonya '4. dalgaya' girdi

Kovid-19 Danışman Heyetine göre Japonya '4. dalgaya' girdi