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Dünya

İtalya'da sel felaketi bölgesinde salgın hastalık riskine karşı önlemler alınıyor

İtalya'da geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Emilia Romagna bölgesinde sel sularının çekilmediği bazı beldelerde, salgın hastalık riskinin olabileceği bildirildi.

Barış Seçkin  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
İtalya'da sel felaketi bölgesinde salgın hastalık riskine karşı önlemler alınıyor Fotoğraf: Andrea Carrubba/AA

Roma

Ülkede geçen hafta yoğun yağışların yol açtığı ve 15 kişinin öldüğü sel felaketiyle sarsılan Emilia Romagna bölgesinde, halen sel sularının çekilmediği yerlerde yaşayanlar salgın hastalıklar konusunda uyarıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, selden etkilenen yerlerde durgun suya karışan kanalizasyon atığı, çöp ve hayvan leşleri gibi nedenlerle kirlenme ihtimalinin arttığı, bunun da bölgede viral enfeksiyon riskine dair endişelere yol açtığı belirtildi.

Sel sularının halen çekilmediği beldelerden olan Ravenna vilayetine bağlı Conselice'nin Belediye Başkanı Paola Pula, kentlerinde halen sular altında olan ve evlerinde yaşayan vatandaşların, sağlık ve hijyen gerekçesiyle bir an önce evlerini terk etmelerine yönelik talimat imzaladı.

Pula, bu talimatla amaçlarının, halkın sağlığını ve güvenliğini korumak olduğunu belirterek, "Şu an için acil bir sağlık durumu yok. Ancak durgun su, kanalizasyon şebekesinin arızası, içme suyu teminindeki muhtemel kesintiler ve toplanamayan çöpler, burada kalmayı güvensiz bir hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Tetanosa yönelik aşılama kampanyası

Beldedeki durumun 5 gün içerisinde düzelmesinin beklendiği kaydedildi.

Yerel halk sağlığı merkezleri de sel felaketi bölgesinde bulaşıcı hastalıklara karşı bölgede tetanosa yönelik aşılama kampanyası başlattı.

İtalyan ordusu da kirli durgun sudan tetanos kapma riskine karşı sivil savunmaya, yerel halka dağıtılmak üzere, dezenfektan ve tuzlu gıda paketleri temin etti.

Bölgede, yeni sel riski nedeniyle "kırmızı alarm" durumu da yarına kadar uzatıldı.

Bölgedeki ovalarda su ıslah şebekelerindeki doluluk sebebiyle sel sularının tahliye edilmesindeki sıkıntıların sürdüğü ve yeni yağış olması durumunda su seviyelerinin yükselebileceği uyarısı yapıldı.

Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde bölgedeki nehirler taşmış, pek çok yerleşim yeri su altında kalmış, 15 kişi felakette hayatını kaybetmişti.

Sel felaketinden ötürü Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, sel felaketine uğrayan bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 2 milyar avrodan fazla kaynak tahsis etmeye karar vermişti.

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