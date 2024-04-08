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Dünya

İtalya'da NATO'ya yönelik protesto yürüyüşüne polisin müdahalesi sonucu 8 kişi yaralandı

İtalya'nın Napoli kentinde NATO karşıtı yürüyüşe güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucunda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Barış Seçkin  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
İtalya'da NATO'ya yönelik protesto yürüyüşüne polisin müdahalesi sonucu 8 kişi yaralandı

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Napoli’nin tarihi San Carlo Tiyatrosu'nda NATO'nun kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla verilecek konser öncesinde kentte olaylar çıktı.

NATO'yu ve söz konusu konseri protesto etmek isteyen öğrencilerden ve Filistin destekçilerinden oluşan grup, kentin tarihi turistik Toledo caddesinden San Carlo Tiyatrosu'na doğru yürüdü.

Polis, tiyatro etrafında geniş güvenlik önlemi alarak grubu durdurdu.

Ellerinde "Savaş tiyatrosu? Napoli'de NATO'ya hayır" yazılı pankartla yürüyüşüne devam etmek isteyen öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı.

Polis, gruba coplarla sert şekilde müdahale etti. Göstericiler ise polislere yaktıkları meşalelerle karşılık verdi.

Protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 8 gösterici yaralandı.

Haberlere göre, başından yaralanan 3 gencin yüzleri kanlar içinde kaldı.

Napoli kenti, NATO'nun Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na ev sahipliği yapıyor.

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