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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 35 bin 42'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 18.07.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 12 bin 368'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 244 bin 216'ya ulaştı.

Yeni vaka sayısında 16 Temmuz'da başlayan artış eğilimi bugün de sürdü. Son 24 saatte 249 yeni vaka kaydedildi. 

İyileşenlerin sayısı bugün 323’lük artışla 196 bin 806'ya çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 14 artarak toplamda 35 bin 42'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 6 milyon 202 bin 524 test yapıldı.

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