Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te TSK Köpek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle her türlü toplantı yasaklandı

İran'da Kovid-19 ile mücadale kapsamında konferans, seminer ve her türlü toplantının yapılması yasaklandı.

Muhammet Kurşun   | 18.07.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle her türlü toplantı yasaklandı

Tahran

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadale kapsamında konferans, seminer ve her türlü toplantının yapılması yasaklandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Güvenlik ve Sosyal Disiplin Komitesi Başkanı Hüseyin Zülfikari, ülke genelinde her türlü toplantının yasaklandığıyla ilgili genelgenin tüm valiliklere gönderildiğini belirtti.

Zülfikari, yasakların tüm ülke için geçerli olduğunu ve zorunlu toplantıların elektronik ortamda yapılabileceğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400'e çıktı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
Kanada'da hazırlanan bir rapora göre Kovid-19’dan Çin ve İran sorumlu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Karantinada kaldığı yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Benzer haberler

İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400'e çıktı

İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400'e çıktı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Kanada'da hazırlanan bir rapora göre Kovid-19’dan Çin ve İran sorumlu

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İran'da Kovid-19 nedeniyle her türlü toplantı yasaklandı

İran'da Kovid-19 nedeniyle her türlü toplantı yasaklandı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi