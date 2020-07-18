İran'da Kovid-19 nedeniyle her türlü toplantı yasaklandı
İran'da Kovid-19 ile mücadale kapsamında konferans, seminer ve her türlü toplantının yapılması yasaklandı.
Tahran
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadale kapsamında konferans, seminer ve her türlü toplantının yapılması yasaklandı.
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Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Güvenlik ve Sosyal Disiplin Komitesi Başkanı Hüseyin Zülfikari, ülke genelinde her türlü toplantının yasaklandığıyla ilgili genelgenin tüm valiliklere gönderildiğini belirtti.
Zülfikari, yasakların tüm ülke için geçerli olduğunu ve zorunlu toplantıların elektronik ortamda yapılabileceğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.