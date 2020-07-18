Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te TSK Köpek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
logo
Türkiye, Koronavirüs

Karantinada kaldığı yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Kütahya'da, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurdun odasındaki Kuran-ı Kerim'in arasında, 400 avro ile öğrencilere hitaben yazılmış not bulundu.

Muharrem Cin   | 18.07.2020
Karantinada kaldığı yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Kütahya

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurdun odasındaki Kuran-ı Kerim'in arasında, 400 avro ile öğrencilere hitaben yazılmış not bulundu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Nisan ve mayısta İngiltere, Fransa, Almanya, Sudan, Sırbistan ve Irak’tan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün misafir edilen vatandaşlar, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderilmişti.

"Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın"

Yesevi Öğrenci Yurdu'nda temizlik yapan görevliler, bir odadaki Kur'an-ı Kerim'in arasında 400 avro ile not kağıdı buldu. Görevliler, bunları yurt yetkililerine teslim etti.

İsmini belirtmeyen kişinin öğrencilere hitaben yazdığı notta, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400'e çıktı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
Kanada'da hazırlanan bir rapora göre Kovid-19’dan Çin ve İran sorumlu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Karantinada kaldığı yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Benzer haberler

Karantinada kaldığı yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Karantinada kaldığı yurt odasındaki Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro bıraktı

Ölen kirpinin dört yavrusunu evinde besliyor

TCMB'den yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Kovid-19'u yenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu görevine döndü

Kovid-19'u yenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu görevine döndü
Maske reklam sektörü için açık hava mecrasına dönüşüyor

Maske reklam sektörü için açık hava mecrasına dönüşüyor
Kütahya'da sokak düğünleri 14 gün süreyle yasaklandı

Kütahya'da sokak düğünleri 14 gün süreyle yasaklandı