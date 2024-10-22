Dolar
34.24
Euro
37.02
Altın
2,746.08
ETH/USDT
2,626.20
BTC/USDT
67,435.00
BIST 100
8,838.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya, Lübnan ve Gazze'ye insani yardım için 25 milyon avroluk kaynak tahsis edecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Lübnan ve Gazze için sivillere toplamda 25 milyon avroluk kaynak tahsis edeceklerini belirtti.

Barış Seçkin  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
İtalya, Lübnan ve Gazze'ye insani yardım için 25 milyon avroluk kaynak tahsis edecek

Roma

Tajani, ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin kalkınma bakanlarını bir araya getiren iki günlük toplantının açılışında konuştu.

G7 Dönem Başkanı Tajani, "Bugünkü toplantıda İtalya'dan acil bir insani yardım taahhüdü sağlamaya karar verdik. Lübnan halkı için 10 milyon avro, Gazze için 10 milyon avroluk insani yardım ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için de Filistin yönetimine (PNA) 5 milyon avroluk destek tahsis edeceğiz." dedi.

Tajani, Ukrayna için önerdikleri gibi Gazze ve Lübnan başta olmak üzere İsrail’in kuzeyini de alacak şekilde bir yeniden inşa konferansı düzenlemeyi düşünmeleri gerektiğine inandığını kaydetti.

Ayrıca Dünya Gıda Programı'na (WFP) bağışladıkları insani yardım taşıyan 15 kamyonun, 25 Ekim'de Cenova limanından yola çıkacağını ve Ürdün vasıtasıyla Filistinlilere ulaştırılacağını paylaşan Tajani, İsrail'den İtalyan kamyonlarının geçişleri ve Gazze’ye girebilmeleri konusunda güvence aldığını da ifade etti.

Tajani, G7 Kalkınma Bakanları toplantısı marjında Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştüğünü bildirdi.

X platformundan bu görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda Tajani, "İtalyan hükümeti, Lübnan ve Gazze'deki sivil halkı desteklemek için ön saflarda yer alıyor, ayrıca insani girişimlerde de bulunuyor. Bölgede barış ve istikrarın desteklenmesi konusunda uluslararası ortaklarla güçlü kararlılık gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Eskişehir'de sokakta çalıştırılan 121 çocuk eğitim hayatına kazandırıldı
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Roketsan, SAHA EXPO'da 3 yeni ürününü tanıttı

Benzer haberler

BM: İsrail'in BM'ye yönelik engellemeleri can kaybına neden oluyor

BM: İsrail'in BM'ye yönelik engellemeleri can kaybına neden oluyor

Fransa İslam Konseyi, Gazze'deki "zulme" tepki gösterenlerin "Yahudi karşıtlığıyla" suçlanmasını eleştirdi

İtalya'daki Milano Devlet Üniversitesi, İsrail'deki Reichman Üniversitesiyle anlaşmalarını dondurdu

İtalya, Lübnan ve Gazze'ye insani yardım için 25 milyon avroluk kaynak tahsis edecek

İtalya, Lübnan ve Gazze'ye insani yardım için 25 milyon avroluk kaynak tahsis edecek
Hamas: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde dünyanın gözü önünde en korkunç göçe zorlama planını uyguluyor

Hamas: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde dünyanın gözü önünde en korkunç göçe zorlama planını uyguluyor
Arap Birliği, Filistin'in talebiyle Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Arap Birliği, Filistin'in talebiyle Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere olağanüstü toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet