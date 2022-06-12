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Dünya

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan helikopter kazasına ilişkin taziye mesajı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle büyük acı duyduğunu belirtti.

Barış Seçkin   | 12.06.2022
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'dan helikopter kazasına ilişkin taziye mesajı

Roma

Di Maio, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Di Maio, "İtalyan pilot, 4 Türk ve 2 Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiği Cusna tepesindeki kazadan ötürü büyük acı duyuyorum. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Aralıksız çalışan kurtarma ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı’nın (ANSV) A119 Koala tipi kazasına ilişkin soruşturma başlatırken, Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığının da olay yerinde incelemelerde bulunduğu basına yansıdı.

İtalyan basını, kazaya yol açan nedenlerin şu an için bir sır olduğunu, kazanın arkasında olay anındaki olumsuz hava koşulları mı yoksa başka bir hususun mu olduğunun ilerleyen günlerde açıklığa kavuşacağını yazdı.

Olay

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna tepesinde tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

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