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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, Musk'ı "olağanüstü bir yenilikçi" olarak tanımladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk için "geleceği her zaman aklında tutan olağanüstü yenilikçi" tanımını kullandı.

Irmak Akcan  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
İtalya Başbakanı Meloni, Musk'ı "olağanüstü bir yenilikçi" olarak tanımladı

Ankara

Alman Haber Ajansına (DPA) göre, İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz gibi Avrupalı siyasetçilerin eleştirilerine maruz kalan Musk hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

Musk'ı "muhteşem bir adam" olarak tanımlayan Meloni, "Musk, çağımızın önemli bir figürü, her zaman geleceği düşünen olağanüstü bir yenilikçi." ifadesini kullandı.

İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi lideri Meloni, Musk ile iyi bir ilişkisinin olduğunu belirterek, Musk'ın "çok zeki bir adam" ve kendisiyle iletişim kurmanın her zaman "çok ilginç" olduğunu ifade etti.

Avrupa'dan Musk'a tepkiler

Başbakan Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) öven sosyal medya platformu X'in sahibi Amerikalı iş insanı Elon Musk'ı eleştirerek, Almanya'da gelecekte ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini ve buna sosyal medyanın sahiplerinin "karar veremeyeceğini" söylemişti.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann ise Musk'ın, AfD Partisini destekleyen açıklamalarıyla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığını belirtmişti.

Hoffmann, "Elon Musk'ın yaptığı açıklamayla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığı bir gerçek." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz milletvekilleri de Musk'ın İngiltere'deki cezaevinde bulunan aşırı sağcı Tommy Robinson'ın serbest bırakılması için yaptığı çağrıya tepki göstermişti.

Walthamstow'dan milletvekili seçilen İşçi Partili Stella Creasy, "Musk, sadece Robinson'a değil aynı zamanda Almanya'da Almanya için Alternatif Partisine (AfD) destek vererek demokrasi için ne kadar büyük bir problem olduğunu gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Liberal Demokrat Partinin Winchester Milletvekili Danny Chambers, "Kendi sosyal medya platformu bulunan bir milyarderin aşırı sağı desteklemesi gerçekten endişe verici." görüşünü paylaşmıştı.

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İtalya Başbakanı Meloni, Musk'ı "olağanüstü bir yenilikçi" olarak tanımladı

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