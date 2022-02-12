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Dünya

İsviçre'de petrol fiyatlarının son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor

Yıl başından bu yana 3 kez zamlanan akaryakıt fiyatlarının şubat sonuna kadar rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.02.2022
İsviçre'de petrol fiyatlarının son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor

Cenevre

İsviçre'de akaryakıt fiyatları son 4 aydır yükselirken petrol fiyatlarının bu ayın sonuna doğru son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkması öngörülüyor.

Brent türü ham petrolün varil fiyatının 90 doların üzerine çıkması birçok Avrupa ülkesi gibi İsviçre'de de akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi.

2021'in başından ekim ayına kadar litre fiyatı 1,50 İsviçre Frangı seviyelerinden 1,70 frank civarına yükselen 95 oktan benzin, 22 Ekim 2021'den bu yana 3 kez üst üste gelen zamlardan ötürü 1,80 frank bandında ilerliyor.

Son bir haftadır litre fiyatı 1,85 franka yükselen 95 oktan benzinin, bu ayın sonuna doğru İsviçre'nin birçok kantonunda litresi 2 franga çıkarak 2008'den bu yana en yüksek fiyatlarını bulması bekleniyor.

Yılın başından itibaren litre fiyatı 9 rappen (kuruş) artarak 1,82'den 1,91 franga yükselen dizel fiyatlarının da şubat sonunda 2 frangı bulacağı tahmin ediliyor.

Benzin ve dizel fiyatlarındaki artışa karşın ülkede LPG fiyatları sabit ilerliyor.

Sene başında litresi 0,97 frank olan LPG'nin litre fiyatı dün 0,95 frank olarak belirlendi.

İsviçre'de 2008'deki küresel ekonomik kriz nedeniyle 95 oktan benzinin litre fiyatı 1,87 franga yükselmişti.

Petrol fiyatları son dönemde Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimler nedeniyle yükseliyor.

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