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Dünya

İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanlığına yeniden Suat Şahin seçildi

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanlığına yeniden Suat Şahin seçildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanlığına yeniden Suat Şahin seçildi

Zürih

Şahin, İTT'nin Zürih'teki Genel Merkezi'nde yapılan 11'inci Genel Kurul'unda oy birliğiyle yeniden İTT Genel Başkanı seçildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahin, İTT'ye hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu belirterek İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Şahin, "Vatandaşlarımızın hem yaşadığımız ülke olan İsviçre'de ve geldiğimiz vatanımız Türkiye'mizdeki resmi makamlar ile köprü görevini üstlenerek haklarını savunmak ve taleplerini iletmek önceliğimiz olacaktır. Avrupa'da yaşayan Avrupalı Türkler olarak Türkiye Yüzyılı'na katkı sunmak hedeflerimiz arasındadır." ifadesini kullandı.

Zürih'te bir "Türk Evi" açmak için projelerinin olduğunu aktaran Şahin, bu konudaki çalışmalarının yeni dönemde de devam edeceğini dile getirdi.

Şahin, "Yeni dönemde gelişen ve değişen dünya konjonktüründe sivil toplum kuruluşlarının farklı anlam kazandığını Avrupalı Türkler olarak birliğimizi her zamankinden daha çok pekiştirerek özellikle eğitim anlamında yetişmiş gençlerimizden faydalanmak arzusundayız. Bu yüzden yeni yönetim kurulumuza genç arkadaşlarımızı alarak etkili olma arzusundayız." diye konuştu.

Şahin, yeniden kendisine güvenerek oy birliği ile Genel Başkanlığa seçen federasyon ve dernek başkanlarına teşekkür etti.


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