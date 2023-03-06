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Dünya

İsviçre Merkez Bankası, 2022'de 141,5 milyar dolar zarar açıkladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), döviz pozisyonlarındaki kaybın etkisiyle geçen yıl nihai verilerle 132,5 milyar İsviçre frangı (141,5 milyar dolar) zarar açıkladı.

Bahattin Gönültaş   | 06.03.2023
İsviçre Merkez Bankası, 2022'de 141,5 milyar dolar zarar açıkladı

Berlin

SNB, 2022 yılına ilişkin nihai finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, tahvil ve pay piyasalarındaki düşüşlerin etkisiyle SBN, geçen yıl 132,5 milyar İsviçre frangı (141,5 milyar dolar) zarar etti.

Söz konusu rakamın, SNB'nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olması dikkati çekti.

Düşen hisse senedi ve sabit getirili piyasaların hisse ve tahvil portföyünün değerini aşağı çekmesiyle SNB, zarara dönerken, İsviçre frangının değer kazanması da Banka'nın gelirini olumsuz etkiledi.

Son zamanlarda enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselten SNB'nin döviz pozisyonlarındaki zararı 131,5 milyar İsviçre frangı oldu. Banka'nın altın pozisyonu ise 400 milyon İsviçre frangı değer kazandı.

Banka, 2021'de 26 milyar İsviçre frangı kar açıklamış ve 6 milyar İsviçre frangı kar payı dağıtmıştı.

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