İsveç'te yük treninin hemzemin geçitte çarptığı üç kişi öldü
İsveç'te başkent Stockholm'e 160 kilometre mesafedeki Örebro kentinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı 3 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara
İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Felicia Davidsson, kamu televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, 20'li yaşlardaki erkek ve kadınla kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin hemzemin geçitte yaklaştığını fark etmedikleri yük treninin çarpması sonucu öldüklerini söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsveç basını, 2017'de de bir kişinin hayatını kaybettiği aynı hemzemin geçidin kapatılmasının düşünüldüğünü fakat yaygın kullanılması nedeniyle bundan vazgeçildiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.