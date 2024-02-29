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Dünya

İsveç'te yük treninin hemzemin geçitte çarptığı üç kişi öldü

İsveç'te başkent Stockholm'e 160 kilometre mesafedeki Örebro kentinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı 3 kişi yaşamını yitirdi.

Feyzullah Yarımbaş  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
İsveç'te yük treninin hemzemin geçitte çarptığı üç kişi öldü

Ankara

İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Felicia Davidsson, kamu televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, 20'li yaşlardaki erkek ve kadınla kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin hemzemin geçitte yaklaştığını fark etmedikleri yük treninin çarpması sonucu öldüklerini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsveç basını, 2017'de de bir kişinin hayatını kaybettiği aynı hemzemin geçidin kapatılmasının düşünüldüğünü fakat yaygın kullanılması nedeniyle bundan vazgeçildiğini bildirdi.

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