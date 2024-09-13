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Dünya

İsveç'te Müslümanlara hakaret içeren Meclis Adalet Komite Başkanı'na soruşturma

İsveç Meclis Adalet Komite Başkanı ve aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Milletvekili Jomshof hakkında, sosyal medya hesabından Müslümanlara hakaret içeren iki karikatür yayımlamadığı için nefret suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Atila Altuntaş  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
İsveç'te Müslümanlara hakaret içeren Meclis Adalet Komite Başkanı'na soruşturma

Stockholm

İsveç Meclis Adalet Komite Başkanı ve aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Richard Jomshof hakkında, sosyal medya hesabından Müslümanlara hakaret içeren iki karikatür yayımlamadığı için nefret suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT, sosyal medya hesabı X'ten Müslümanlara hakaret içeren iki karikatür yayımladığı için Jomshof hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SD Meclis Grup Başkanı Mattias Karlsson, SVT'ye yaptığı açıklamada, Jomshof hakkında nefret suçundan soruşturma başlatıldığını doğrulayarak, soruşturma bitene kadar Jomshof'un Meclis Adalet Komite Başkanlığını bıraktığını belirtti.

Karlsson, soruşturmanın selameti için bu kararın doğru olduğunu söyledi.

Karlsson, Müslümanlara hakaret içeren söz konusu karikatürleri kendisinin de sosyal medyada Jomshof'a destek için paylaştığını kaydederek, tüm destekçilerin de bu karikatürleri paylaşmasını istedi.

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