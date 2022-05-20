Dolar
15.91
Euro
16.79
Altın
1,846.43
ETH/USDT
1,966.50
BTC/USDT
29,296.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te ırkçı Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının faturası devlete ağır oldu

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in Örebro kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polis tarafından korunma maliyetinin 2,2 milyon kron (220 bin dolar) olduğu açıklandı.

Atila Altuntaş   | 20.05.2022
İsveç'te ırkçı Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının faturası devlete ağır oldu

Stockholm

Örebro Polis Müdürü Lars Wiren, Örebro kentinde 13 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polisin Paludan için aldığı koruma önlemlerin 2,2 milyon kronu bulduğunu söyledi.

Ülkenin resmi radyosu SR'ye açıklama yapan Wiren, "Bu programın maliyeti pahalıydı, büyük bir polis kaynağı gerektiriyordu. Çok büyük önlemler alındı ve fatura da kabarık çıktı. Bazen polis böyle büyük önlemlere büyük kaynak ayırabiliyor. Burada olay çıkmamasından dolayı mutluyum. Ama bunun çok yüksek maliyeti olduğunun da farkındayız." ifadelerini kullandı.

İsveç'te 12 ve 14 Mayıs'ta bulunan Paludan, 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağlamıştı.

Polis tarafından sadece Örebro kentinde Paludan'ın koruma maliyeti açıklanırken, diğer bölgelerdeki maliyet hakkında bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi

Benzer haberler

İsveç'te ırkçı Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının faturası devlete ağır oldu

İsveç'te ırkçı Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının faturası devlete ağır oldu

İsveçli uzman: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyi yok

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den 'PKK'yla ilgili duruşumuz değişmedi' paylaşımı

İsveç Genelkurmay Başkanı: (NATO üyeliğinde) Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak

İsveç Genelkurmay Başkanı: (NATO üyeliğinde) Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak
NATO: İsveç ve Finlandiya'ya verilebilecek güvenlik garantileri 5. madde gibi olmaz

NATO: İsveç ve Finlandiya'ya verilebilecek güvenlik garantileri 5. madde gibi olmaz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı