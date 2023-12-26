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Dünya

İsveç, NATO üyelik başvurusunun TBMM Dışişleri Komisyonunda kabulünü memnuniyetle karşıladı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Feyzullah Yarımbaş  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
İsveç, NATO üyelik başvurusunun TBMM Dışişleri Komisyonunda kabulünü memnuniyetle karşıladı

Ankara

​​​​​​​Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

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