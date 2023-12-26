İsveç, NATO üyelik başvurusunun TBMM Dışişleri Komisyonunda kabulünü memnuniyetle karşıladı
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.
Ankara
Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.
NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.